Jayson Tatum torna in campo con i Celtics | debutto stagionale contro i Mavericks

Jayson Tatum torna a giocare con i Boston Celtics dopo un infortunio al tendine d’Achille che lo aveva tenuto fuori a lungo. La partita di debutto stagionale si è disputata contro i Dallas Mavericks, segnando il suo ritorno in campo e suscitando grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra ha accolto con entusiasmo il ritorno del giocatore.

un ritorno atteso segna una tappa significativa per i celtics, dopo un lungo periodo di assenza causato da un infortunio al tendine d'Achille. le indiscrezioni indicano il debutto stagionale per venerdì 6 marzo 2026 contro i Dallas Mavericks, circa dieci mesi dopo l'intervento e la sostanziale assenza ai playoff. la reintegrazione di jayson tatum è prevista in una cornice cruciale: i celtics occupano la seconda posizione nella conference orientale e cercano di introdurre un finalizzatore di alto volume per bilanciare la dinamica offensiva. l'occasione arriva in un periodo in cui la squadra punta a consolidare la propria competitività nel finale di stagione.