James Van Der Beek voleva riportare Dawson’s Creek e la sua idea era davvero sorprendente

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di un possibile ritorno di Dawson’s Creek, uno dei teen drama più amati degli anni Novanta e dei primi Duemila. Il motivo è legato a una rivelazione fatta dal creatore della serie, Kevin Williamson, che ha raccontato un progetto mai realizzato ideato dall’attore James Van Der Beek. L’attore, scomparso l’11 febbraio 2026 all’età di 48 anni dopo tre anni di malattia dovuta a un cancro al colon-retto, aveva immaginato un revival della serie che lo aveva reso celebre in tutto il mondo. La sua idea, secondo Williamson, era “ davvero grandiosa ” e avrebbe potuto riportare il pubblico nella cittadina immaginaria di Capeside con un approccio narrativo completamente nuovo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

