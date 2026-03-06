Jake Paul ha firmato un accordo con ESPN attraverso Most Valuable Promotions, portando così la boxe di nuovo sotto i riflettori sulla piattaforma. La partnership prevede la trasmissione di eventi pugilistici e mira a rilanciare l’interesse per questo sport. La collaborazione si inserisce in un progetto più ampio di ESPN per rafforzare la presenza nel settore delle arti marziali e degli sport da combattimento.

Un nuovo capitolo prende forma nel panorama pugilistico globale: ESPN riapre le porte al pugilato grazie a una partnership con Most Valuable Promotions, con un focus centrale sulle gare femminili. L’iniziativa segna un ritorno della rete su eventi di boxe dopo la conclusione dell’accordo con Top Rank, proponendo una serie di appuntamenti mirati a valorizzare il talento femminile sul palcoscenico principale. La collaborazione tra espn e most valuable promotions prevede una serie di carte dedicate alle pugili, inaugurata ad aprile. mvp, fondato da Jake Paul e Nakisa Bidarian, ha annunciato l’inizio di una programmazione che mira a consolidare una casa globale per la boxe femminile e a posizionare queste atlete sui palcoscenici più importanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jake Paul porta la boxe su ESPN con l'accordo MVP

MVP Serrano corregge Jake Paul durante la loro collaborazioneNell’ambito della boxe contemporanea, Amanda Serrano ha risposto pubblicamente a Jake Paul con una fermezza rara, delineando la propria posizione e i...

Jake Paul vs Anthony Joshua, orario e dove vedere l’incontro stanotte in TV e streaming su NetflixJake Paul affronterà Anthony Joshua nel main event che andrà in scena questa notte: dove vedere l'incontro in diretta in Italia e quanto...

Una selezione di notizie su Jake Paul.

Argomenti discussi: Chi è Jutta Leerdam? Età, oro a Milano-Cortina, Jake Paul e perché la sua tuta olimpica è all’asta.

Ilia Topuria accetta la sfida di sparring di Jake PaulIl campione dei pesi leggeri UFC, Ilia Topuria, è pronto a sfidare Jake Paul in un allenamento di sparring. L´idea è nata durante una diretta di Adin Ross, dove il conduttore ha messo in contatto ... worldwrestling.it

Jake Paul ko contro Joshua mostra la sua mascella dopo l’operazione: Dovrò assumere solo liquidiJake Paul pubblica sui social la radiografia della sua mascella dopo l’operazione necessaria a seguito del ko contro Joshua: Alcuni denti rimossi. Devo assumere solo liquidi per 7 giorni, quindi ... fanpage.it