Jaime Munguia in lizza per il ritorno sul ring nel sottopalo di Usyk
Jaime Munguia potrebbe tornare a combattere presto sul ring, in un evento che si svolgerà come sottofondo alla difesa di un titolo da parte di un altro pugile. La possibilità di un suo ritorno si fa sempre più concreta e si discute in queste ore tra gli addetti ai lavori. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data o sull’avversario.
Il ritorno sul ring di Jaime Munguia è al centro di una prospettiva sempre più concreta: potrebbe salire sul palco dell’undercard della difesa del titolo di Usyk contro Verhoeven, in programma alle Piramidi di Giza. Si prospetta una serata di pugilato di rilievo internazionale, inserita in un contesto tra i più insoliti del calendario sportivo. La data indicata è il 23 maggio, quando Usyk difenderà la cintura WBC dei pesi massimi contro Rico Verhoeven, in un evento promosso sotto il logo “Glory in Giza”. Secondo indiscrezioni circolate, Munguia rientrerebbe nella rosa dei pugili presi in considerazione per occupare una posizione nella... 🔗 Leggi su Mondosport24.com
