Alla Fiera di Parma si svolge Automotoretrò, dove viene presentata la storia di 91 anni di Jaguar. Tra i modelli esposti ci sono la E-Type di Diabolik e la XKR V8, rappresentanti della tradizione sportiva del marchio. L'evento mette in mostra una selezione di vetture che hanno segnato il percorso del brand nel corso degli anni.

La Scuderia Jaguar Storiche sceglie Automotoretrò, in programma a Fiera di Parma dal 7 all'8 marzo (con la giornata del 6 marzo riservata agli operatori del settore) per celebrare la casa britannica attraverso alcune delle vetture più rappresentative del brand. I modelli esposti sono il simbolo di oltre settant’anni di produzione: dalla SS Jaguar 3.5 del 1939 degli esordi alla XK 120 del 1950, fino all'icona assoluta Anni 60, quella E-Type 3.8 resa immortale da Diabolik e considerata una delle auto più belle mai costruite. "Mentre Jaguar attraversa una fase di trasformazione verso l'elettrico e le tecnologie più avanzate, con... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jaguar, 91 anni di storia in vetrina ad Automotoretrò

È morta a 91 anni Brigitte Bardot, icona del cinema francese. L’eredità di B.B.: oltre 50 film che hanno fatto la storiaParigi, 28 dicembre 2025 – È morta Brigitte Bardot, l’attrice più amata del cinema internazionale.

Brigitte Bardot morta, aveva 91 anni: da attrice ad attivista per gli animali, addio a un'icona mondialeAddio a Brigitte Bardot, mito del cinema, simbolo della seduzione e della libertà sessuale, icona di Francia (ha incarnato la Marianna), combattiva...

Una raccolta di contenuti su Jaguar 91 anni di storia in vetrina ad....

Discussioni sull' argomento Automotoretrò, torna a Parma la fiera del motorismo storico; Automotoretrò 2026: a Parma rombano leggende del rally e le icone di Jaguar; Automotoretrò 2026, il tesoro delle auto storiche vola a 100 miliardi; Parma torna capitale dei motori: Automotoretrò tra leggende del rally e storie di sport.

Jaguar xjs spécial . - facebook.com facebook

MARZO Luna solar del jaguar #LaLuna2026 #FelicesInicios #FelicesLunas #Arte #Marzo2026 #EditorialResistencia x.com