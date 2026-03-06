Jacopo Camagni | addio come festa 48 anni di arte bolognese

Il Cassero di Bologna ha ospitato un omaggio a Jacopo Camagni, artista bolognese scomparso a 48 anni. Amici e ammiratori si sono riuniti nel luogo che ha rappresentato una parte importante della sua vita, per ricordarlo con momenti di condivisa testimonianza e rispetto. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera che ha privilegiato la celebrazione della sua arte e della sua presenza.

Il Cassero di Bologna si è trasformato in un luogo di celebrazione della vita piuttosto che di lutto, dove amici e ammiratori hanno reso omaggio a Jacopo Camagni. Il fumettista, scomparso all'età di 48 anni, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del disegno narrativo, ma il tono dell'addio è stato definito come una festa per onorare la sua natura ironica e gentile. La presenza massiccia di persone al Cassero testimonia quanto fosse amato non solo professionalmente, ma anche umanamente. La comunità artistica e i cittadini bolognesi hanno scelto di ricordare l'uomo dietro le matite, focalizzandosi sulla sua capacità di unire umorismo e dolcezza nei suoi lavori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Folla al funerale di Jacopo Camagni, addio al fumettista gentile tra musica e ricordiBologna, 6 marzo 2026 – Jacopo Camagni ha avuto una vita sociale così piena attraverso le epoche della sua vita, che al suo funerale al Cassero LGBTQIA+, oggi 6 marzo, si sono ritrovate centinaia di ... ilrestodelcarlino.it

Jacopo Camagni, l’addio è una festa: Tutto il nostro amore per te, amico ironico e gentileBOLOGNA – Avevano detto che sarebbe stata una cerimonia laica, ma quello al Cassero è stato un atto magico. Quanto amore c’era per Jacopo Camagni, il fumettista famoso in tutto il mondo scomparso a 48 ... bologna.repubblica.it

Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Jacopo Camagni. Jacopo era un illustratore straordinario, il cui talento, la cui immaginazione e la cui sensibilità hanno lasciato il segno in molti progetti nel mondo creativo. Abbiamo avuto il privilegio di col - facebook.com facebook

Jacopo Camagni, fumettista e attivista LGBTQIA+, aveva 48 anni. Dalla Marvel a Nomen Omen, il ricordo del Cassero x.com