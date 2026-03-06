Stasera alle 20.15 si gioca l'incontro di rugby tra Italia e Inghilterra Under 20, trasmesso in diretta televisiva. La partita segna il ritorno del torneo dopo una settimana di pausa e sarà visibile anche in streaming. L’evento si svolge in Italia e coinvolge le squadre nazionali giovanili di entrambe le nazioni.

Dopo l’unica settimana di pausa riprenderà oggi, venerdì 6 marzo, alle ore 20.15, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2026 di rugby: gli azzurrini, dopo essere stati battuti dalla Scozia in casa all’esordio, hanno perso in trasferta contro i pari età dell’Irlanda e della Francia, ed ora ospiteranno l’Inghilterra. Il CT dell’Italia, Andrea Di Giandomenico, opera 4 cambi rispetto al XV iniziale che ha affrontato la Francia: esordio per De Novellis, prima da titolare per Roda, dall’inizio anche Fardin e Miranda. Saranno 4 i cambi anche per l’Inghilterra, che schiererà dal 1' Caluori, Knight, Offiah e Williams. Italia U20: 15 Pietro... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia-Inghilterra rugby U20 stasera in tv: orario, programma, streaming

Italia-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia ospita la Scozia.

Dove vedere in tv Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingAppuntamento oggi per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia va a far visita all’Irlanda.

Tutti gli aggiornamenti su Italia Inghilterra rugby U20 stasera in....

Temi più discussi: Sei Nazioni under 20 in tv e streaming: il programma della 4a giornata e dove si vede Italia-Inghilterra U20; Sei Nazioni U20, la formazione degli Azzurrini per la sfida di Monigo con l’Inghilterra; 6 Nazioni U20: l'Italia è pronta ad affrontare l'Inghilterra; Sei Nazioni Under 20: la formazione dell’Italia per affrontare l’Inghilterra a Treviso.

Sei Nazioni U20: l’Italia ospita l’Inghilterra, il fidentino Faissal è nel XVDopo una settimana di stop, il Sei Nazioni U20 torna nel fine settimana con le gare del quarto turno. L’Italia, che ospiterà domani (venerdì 6 marzo) l’Inghilterra allo Stadio Monigo di Treviso, ha la ... sportparma.com

Dove vedere in tv Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingTorna dopo la pausa di una settimana il Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia ospiterà l’Inghilterra per il quarto turno del torneo. Allo stadio ... oasport.it

L'Italia che affronterà l'Inghilterra a Roma questo sabato #GuinnessM6N #Since1883 - facebook.com facebook

L'Italia che affronterà l'Inghilterra a Roma questo sabato #GuinnessM6N #Since1883 x.com