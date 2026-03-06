Italia | 1.781 progetti bloccati richieste crollano del 75%

In Italia, nel 2025, si sono verificati 1.781 progetti energetici bloccati a causa di lunghe procedure burocratiche. Le richieste di autorizzazione sono diminuite del 75,3% rispetto all’anno precedente, evidenziando un forte rallentamento nel settore. La situazione riflette un rallentamento generale delle approvazioni e un aumento delle pratiche sospese o ferme.

Il sistema delle energie in Italia si trova bloccato da una congestione burocratica che ha portato a un crollo del 75,3% nelle nuove richieste di autorizzazione nel corso del 2025. Legambiente ha reso noto che oltre mille seicento progetti restano fermi in attesa di valutazione, creando uno stallo che minaccia il raggiungimento degli obiettivi energetici nazionali ed europei per il 2030. L'analisi rivela che la causa principale non è la mancanza di interesse del mercato, ma l'inabilità dell'apparato amministrativo a smaltire il backlog esistente, con iter decisionali che si protraggono per anni senza esito definitivo.