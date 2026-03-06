ISTAF Indoor Berlino | Azu vola Szymanski fa paura Ceccarelli tradito dalla falsa

A Berlino si è svolta la tappa dell'ISTAF Indoor, parte del World Indoor Tour livello silver, che ha visto protagonisti atleti come Azu, Szymanski e Ceccarelli. Durante la competizione, Azu ha ottenuto una vittoria, mentre Szymanski ha impressionato con le sue prestazioni e Ceccarelli si è trovato a dover affrontare una falsa partenza che ha compromesso la sua gara.

A Berlino si è disputato l'ISTAF Indoor, tappa del World Indoor Tour livello silver, appuntamento sempre ricco di big e di tempi "spia". La pista tedesca ha consegnato indicazioni importanti: un 60 metri maschile di altissimo profilo, barriere velocissime e qualche sorpresa anche nelle prove femminili. Sullo sfondo, per diversi atleti, c'era pure la corsa agli ultimi pass per i Mondiali Indoor di Torun. Il protagonista del 60 metri è Jeremiah Azu: il britannico stampa un brillante 6.47, che vale la miglior prestazione europea stagionale e lo porta vicino alla world lead (a 0"04) sia al primato continentale detenuto da Marcell Jacobs (a 0"06). Dietro di lui si piazzano Emmanuel Essere in 6.