Ischia | sisma 2.6 a Casamicciola scossa avvertita in tutta l’isola

Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato sull’isola di Ischia, con epicentro a Casamicciola. La scossa è stata avvertita in tutta l’isola, senza segnalazioni di danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano la popolazione alla prudenza. Nessuna altra informazione ufficiale è stata resa nota al momento.

Un sisma di magnitudo 2.6 ha scosso l'isola di Ischia, con epicentro localizzato nella zona di Casamicciola. La scossa è stata registrata alle 15.26 di oggi, venerdì 6 marzo 2026, a una profondità ridotta di circa un chilometro. Nonostante la magnitudo contenuta, la vicinanza alla superficie ha reso il movimento tellurico percepibile dalla popolazione in diversi comuni dell'arcipelago. L'evento ha interessato non solo la località termale di Casamicciola, ma si è propagato fino ai comuni limitrofi di Barano e Serrara Fontana. Al momento delle rilevazioni, non sono state segnalate distruzioni materiali o danni strutturali agli edifici. La percezione diffusa tra gli abitanti è legata principalmente alla bassa profondità del fenomeno geologico, che amplifica le vibrazioni al suolo.