L’esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto dichiarato, mostra l ‘attacco al bunker che apparteneva a Ali Khamenei, a meno di una settimana dalla morte della Guida Suprema dell’ Iran. Secondo il comunicato dell’esercito israeliano, il bunker si trovava “sotto il complesso della leadership del regime nel centro di Teheran” e si estendeva sotto “diverse strade” del centro città. Il comunicato lo descrive come “ uno dei più importanti centri di comando militare della leadership iraniana”. Khamenei è stato ucciso prima di poter utilizzare il bunker, afferma il comunicato, che aggiunge: “Circa 50 caccia dell’Aeronautica israeliana, guidati da una precisa intelligence delle IDF, hanno colpito il bunker sotterraneo di Ali Khamenei a Teheran”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, video dell'IDF: l'attacco al bunker di Ali Khamenei

Khamenei dopo Khamenei: il figlio di Alì sarà la Guida Suprema. Trump: “Distrutte le difese dell’Iran”Roma, 4 marzo 2026 - “I leader che avevamo pensato per l’Iran sono morti”, diceva ieri Donald Trump sul futuro della Guida suprema.

Attacco all'Iran, Israele conferma: Ali Khamenei «è stato eliminato»Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha confermato ai media nazionali che Ali Khamenei «è stato eliminato» .

