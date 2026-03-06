Iran Usa vogliono resa incondizionata ma senza regime change
L’amministrazione americana ha dichiarato che vuole una resa incondizionata dell’Iran senza richiedere un cambio di regime. Le dichiarazioni più recenti della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato indicano che i piani postbellici per l’Iran stanno assumendo forme più chiare. La posizione degli Stati Uniti si concentra sulla resa senza condizioni politiche di rovesciamento del governo iraniano.
Roma, 6 mar. (askanews) – Resa incondizionata ma nessun cambio di regime: le prospettive postbelliche iraniane dell'Amministrazione Trump sembrano iniziare ad assumere dei contorni più definiti, almeno a sentire le ultime dichiarazioni della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato. Nello scenario ipotizzato dalla Casa Bianca i pasdaran – o almeno un'ala sufficientemente consistente – dovrebbero quindi fare la parte dell'esercito venezuelano, rimasto peraltro ben saldo alla guida delle risorse petrolifere del Paese.
