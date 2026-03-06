Gli Stati Uniti e Israele continuano a condurre operazioni militari contro l’Iran, con raid che colpiscono diverse zone del paese. Nonostante gli attacchi frequenti, le forze statunitensi e israeliane non hanno ancora ottenuto il controllo totale dello spazio aereo iraniano. Le operazioni si protraggono senza interruzioni, mentre le forze coinvolte mantengono una presenza costante nella regione.

Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore delle forze armate di Tel Aviv, ha rivendicato che in 2.500 sortite in sei giorni (1.000 in più di quelle compiute a giugno nella guerra dei dodici giorni) l’Israel Air Force avrebbe colpito l’80% delle difese aeree iraniane; Pete Hegseth, segretario della Guerra degli Stati Uniti, aveva in precedenza affermato che “i leader iraniani guardano in alto e vedono solo la potenza aerea statunitense e israeliana ogni minuto“, e che gli alleati “controllano i cieli, scelgono obiettivi” e portano “morte e distruzione dal cielo, tutto il giorno”. Il Comando Centrale degli Usa, ripreso dall’Israel Defense Force, parla di “dominio dei cieli”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran: Usa e Israele attaccano ovunque ma la supremazia aerea totale devono ancora conquistarla

Israele e Usa attaccano l’IranIl ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato”.

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

USA e Israele attaccano l’Iran: sono loro i veri stati canaglia!

Guerra Iran in diretta: raid israeliani a Teheran e in Libano. Trump: Vogliamo resa incondizionata e leader accettabileLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e Beirut, raid iraniani in Bahrein ... fanpage.it

Iran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesiIsraele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece ... iltempo.it

Sulla situazione in #Iran sono ore di continui contatti tra la premier e i leader internazionali: "Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo fra le parti" ha sottolineato #Meloni x.com

Niente Iran - apprende l'ANSA in ambienti dello sport internazionale - alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, questa sera. Aboulfazl Khatibi Mianaei, unico atleta iraniano annunciato e in dubbio dopo l'inizio della guerra, no - facebook.com facebook