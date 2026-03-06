Durante una trasmissione su La7, un commentatore ha affermato che la presidente del Consiglio evita di andare in Parlamento perché non può ripetere il mantra aggressore-aggredito, e questa volta il governo si schiera con gli aggressori. Ha inoltre espresso il sospetto che a Meloni possa far paura la mancanza di una posizione netta sull’attacco israeliano-americano all’Iran, o il fatto di non poterla esprimere pubblicamente.

“Cosa fa paura a Giorgia Meloni? Credo che la spaventi il fatto di non avere una posizione chiara sull’attacco israelo-americano all’Iran (o di non poterla dire). e di non poter ripetere il solito mantra che abbiamo sentito per quattro anni: c’è un aggressore e un aggredito. Ma in questo caso stiamo dalla parte degli aggressori, non dalla parte dell’aggredito. Dove sono le sanzioni contro gli aggressori?“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo, su La7, dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, rispondendo alle domande di Lilli Gruber sulla scelta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di non riferire direttamente in Parlamento, lasciando la parola ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Travaglio a La7: “Meloni non va in Parlamento perché non può ripetere il mantra aggressore-aggredito. Stavolta stiamo con gli aggressori”

Travaglio punge Meloni sull'Iran, "ci dica perché stiamo entrando in guerra dalla parte degli aggressori"Nell’ultima puntata di Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio ha attaccato la premier Meloni chiedendo una presa di posizione netta sulla guerra in...

Rogoredo, Travaglio a La7: “Salvini e Meloni l’hanno pestata grossa, volevano voti per il referendum ma si sono scavati la fossa da soli”L’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino, deciso dalla Procura di Milano con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri, ha riportato al centro...

Tutto quello che riguarda Iran Travaglio a La7 Meloni non va in....

Temi più discussi: Guerra in Iran, Travaglio sorpreso dalle parole di Mieli che giustifica l’attacco di Trump: Sono basito; Iran, Travaglio: La guerra serve a Trump per legittimare le violazioni del diritto internazionale, ma il consenso per lui cala; Iran, Travaglio: L’Europa si fa imporre i nemici dagli Usa con la scusa del terrorismo, ma Israele?; Travaglio mette in guardia su possibili attacchi dall’Iran: Decideranno chi colpire fra gli alleati USA e noi siamo i primi.

Travaglio punge Meloni sull'Iran, ci dica perché stiamo entrando in guerra dalla parte degli aggressoriMarco Travaglio chiede alla premier Meloni di prendere una posizione chiara in merito alla guerra in Iran. E chiede risposte sui rischi e sui danni all'economia ... virgilio.it

Guerra in Iran, Travaglio sorpreso dalle parole di Mieli che giustifica l’attacco di Trump: Sono basitoScontro tra Travaglio e Mieli sulla guerra in Iran: il direttore del Fatto si dice basito per ogni giustificazione dell’attacco di Trump. la7.it

Guerra USA-Israele contro l'Iran: segui Europe Today per ultimi sviluppi e reazioni. In diretta dalle 8, ora di Bruxelles. #EuropeToday https://l.euronews.com/iFgB - facebook.com facebook

#piazzapulita A Piazzapulita, parlando della guerra in Iran, la giornalista e inviata Francesca Mannocchi in collegamento da Gerusalemme commenta così la strategia militare utilizzata da Israele e i suoi prossimi passi. x.com