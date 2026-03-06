Iran Tajani | Oggi partiranno 2.500 italiani dalla regione

Il ministro degli Esteri ha comunicato che oggi 2.500 italiani lasceranno la regione del Medio Oriente per tornare in Italia. La dichiarazione è stata rilasciata durante un punto stampa alla Farnesina, in merito alla situazione in Iran. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità di partenza o sul destino dei cittadini coinvolti.

“Oggi partiranno 2.500 connazionali dalla regione del Mediooriente per rientrare in Italia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un punto stampa alla Farnesina in merito alla guerra di Iran. “La situazione negli Emirati era quella più complicata da un punto di vista numerico. L’ambasciatore mi ha detto che oggi partiranno 2.500 italiani complessivamente: una parte degli italiani sta andando invece verso l’Oman, mentre un’altra parte di italiani dal Bahrein, dal Qatar e dal Kuwait si sta dirigendo verso Riad, dove anche nei prossimi giorni ci saranno altri voli aggiuntivi di Italia”. “Parte oggi dall’ Oman un volo speciale di Ita e ringrazio il presidente e l’amministratore delegato per aver risposto positivamente al nostro appello. 🔗 Leggi su Lapresse.it

