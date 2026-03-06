Iran Stretto di Hormuz bloccato e voli cancellati | caos nei cieli e in mare

Nel Golfo Persico, lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, causando la cancellazione di numerosi voli e il blocco delle rotte marittime. Da quando sono iniziati gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, le tensioni hanno portato a un forte disservizio nei trasporti aerei e marittimi nella regione. La situazione ha creato disagi sia per il traffico commerciale che per quello civile.

Ancora caos nei cieli del Medio Oriente da quando Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran. La risposta di Teheran e l’allargamento del conflitto nella regione hanno aumentato l’instabilità e causato la cancellazione dei voli da parte di molte compagnie aeree nonché la chiusura degli spazi aerei da parte di diversi Paesi. Preoccupa anche il traffico marittimo da quando i Pasdaran hanno chiuso lo Stretto di Hormuz, che divide la penisola arabica dalle coste iraniana ed è una delle più importanti rotte commerciali attraversate dalle petroliere. Qatar Airways: “Voli sospesi per la chiusura dello spazio aereo”. Qatar Airways fa sapere che le operazioni di volo di linea rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Cieli e mari in tilt: cancellati migliaia di voli. E l’Iran chiude HormuzRoma, 5 marzo 2026 – Centinaia di navi e milioni di barili di petrolio fermi a ridosso dello stretto di Hormuz.

Guerra in Iran, caos nei cieli: spazi aerei chiusi e voli cancellati da tutto il mondo. Cosa succedeSpazi aerei chiusi, aeroporti danneggiati e compagnie costrette a fermare le rotte.

stretto di hormuz iran stretto di hormuzGuerra in Iran, nello Stretto di Hormuz ci sono mille navi ferme: 25 miliardi di dollari a rischioIl settore marittimo internazionale classifica lo Stretto e le acque tra Golfo di Oman e Golfo Persico come «zone di operazioni belliche». Circa mille navi restano bloccate e il mercato assicurativo d ... milanofinanza.it

Stretto di Hormuz zona di guerra: il timelapse del traffico fermo e delle centinaia di navi bloccateIl settore marittimo dichiara Hormuz area di operazioni belliche: petroliere ferme e rotte energetiche a rischio ... tg.la7.it

