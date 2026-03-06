La guerra in Iran ha fatto emergere un’Italia “assolutamente irrilevante sul piano internazionale”. Ne è convinto Michele Santoro, che punta il dito contro il governo e in particolare contro la premier Giorgia Meloni, alla quale ha rivolto un provocatorio appello a distanza. “Dovrebbe uscire da Instagram, dove vive prigioniera”, ha affermato nel corso della trasmissione Piazzapulita, chiedendo un intervento pubblico e una presa di posizione chiara sulla situazione mediorientale e sulla postura italiana. Cosa ha detto Michele Santoro sul governo Meloni Intervistato da Corrado Formigli, il giornalista d’inchiesta ha accusato l’esecutivo di “non avere una linea” in relazione ai preoccupanti eventi internazionali e al conflitto che, al di là delle dichiarazioni di chiunque, ci vede strategicamente legati Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Iran, Santoro punge Meloni per le dichiarazioni sulla guerra: "Prigioniera di Instagram, esca e dica qualcosa"

