All'alba, alla frontiera tra Iran e Pakistan, si registrano infiltrazioni di militanti pakistani. I Guardiani della Rivoluzione iraniana sono concentrati sulla difesa del territorio e non dispongono di risorse sufficienti per intervenire contro queste incursioni. La situazione ha causato preoccupazioni tra le autorità iraniane, che monitorano attentamente gli sviluppi nella zona.

I Guardiani della Rivoluzione iraniana sono impegnati nella difesa della patria e non hanno risorse disponibili per reprimere le insorgenze alla propria frontiera. Ne approfittano anche gruppi di miliziani beluci, che si oppongono alla Repubblica Islamica di Teheran. Dal Pakistan si sarebbero infiltrati in territorio iraniano almeno dallo scorso dicembre, quando uno dei gruppi armati sunniti, Jaish ul-Adl, aveva reso pubblico il proprio sconfinamento a sud-est, nella provincia iraniana del Sistan-Baluchistan. Considerata un proxy del governo di Islamabad, la formazione Intanto «gli scontri lungo il confine tra Afghanistan e Pakistan hanno costretto migliaia di famiglie a fuggire», ha scritto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in una dichiarazione e l’Onu calcola in 115. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, pakistani infiltrati alla frontiera: tremano gli ayatollah

L'Iran vuole la libertà. Gli Ayatollah tremano. Black out a TeheranGli Ayatollah hanno tagliato Internet all'Iran mentre le proteste sulle condizioni economiche peggiorano in tutto il Paese, aumentando la pressione...

Gli ayatollah tremano. Minaccia agli Usa: se attaccate vi colpiremo“In caso di attacco militare da parte degli Stati Uniti, sia il territorio occupato che i centri militari e navali statunitensi saranno nostri...

Contenuti utili per approfondire Iran pakistani infiltrati alla....

Discussioni sull' argomento Iran, Schlein si copre di ridicolo: Khamenei dittatore sanguinario, ma no alla legge del più forte | Libero Quotidiano.it; Iran, entra in gioco Kim Jong-Un e minaccia il mondo | Libero Quotidiano.it; Antonio Tajani, indegna gazzarra della sinistra al Senato: si scatena il caos | Libero Quotidiano.it; Trump a valanga, dopo l'Iran cadrà Cuba | Libero Quotidiano.it.

Guerra USA-Israele contro l'Iran: segui Europe Today per ultimi sviluppi e reazioni. In diretta dalle 8, ora di Bruxelles. #EuropeToday https://l.euronews.com/iFgB - facebook.com facebook

#piazzapulita A Piazzapulita, parlando della guerra in Iran, la giornalista e inviata Francesca Mannocchi in collegamento da Gerusalemme commenta così la strategia militare utilizzata da Israele e i suoi prossimi passi. x.com