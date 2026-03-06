Iran nella morsa di curdi e azeri Baku | Colpito un nostro aeroporto

L’Iran si trova nel mezzo di tensioni con gruppi curdi e azeri, mentre l’Azerbaigian annuncia di aver subito un attacco con drone nell’enclave di Nakhchivan. La denuncia ufficiale riguarda un’azione che ha colpito un loro aeroporto, portando a una risposta formale e alla richiesta di chiarimenti. La situazione si sviluppa in un contesto di crescenti tensioni tra le parti coinvolte.

Mentre Teheran continua a respingere le notizie su una presunta offensiva curda nel Nordovest del Paese, la realtà che emerge dalle informazioni disponibili racconta una dinamica più complessa e potenzialmente pericolosa: la Repubblica islamica si trova oggi esposta su due fronti sensibili, quello curdo a Ovest e quello azero a Nord. Due linee di frattura che, sommate alle tensioni regionali e alla pressione internazionale, stanno mettendo sotto stress il sistema di sicurezza iraniano. Nelle ultime ore i media ufficiali di Teheran hanno definito «completamente infondate» le indiscrezioni diffuse da testate vicine a Stati Uniti e Israele secondo cui il regime avrebbe perso il controllo delle aree di confine occidentali. 🔗 Leggi su Laverita.info

Azerbaigian, attacco con droni su aeroporto Nakhchivan: Baku accusa l’IranAlcuni droni iraniani avrebbero colpito l’aeroporto di Nakhchivan, exclave dell’Azerbaigian tra Iran, Armenia e Turchia.

Iran, colpito l’aeroporto di Teheran: l’attacco e le esplosioniDopo il caso Epstein torna ‘The Crown’? Voci di uno spin-off sulla storia di Andrea Bimbo trapiantato morto a Napoli, domani i funerali.

