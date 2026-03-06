In Yemen, decine di migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Sana’a e altre città, manifestando in segno di solidarietà con il popolo iraniano e libanese. La manifestazione ha coinvolto un grande numero di cittadini che hanno espresso il loro sostegno pubblico nelle vie principali, creando un evento di rilevo nelle piazze del paese.

In Yemen, decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nella capitale Sana’a e in altre città per mostrare solidarietà al popolo iraniano e libanese. La protesta è scoppiata mentre la guerra contro l’Iran entra nel suo settimo giorno e gli aerei da guerra israeliani bombardavano Beirut e Teheran. L’Iran ha anche lanciato un’altra ondata di attacchi di ritorsione contro Israele e i paesi del Golfo. Durante la protesta sono state esposte grandi immagini del leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, ucciso, mentre i manifestanti intonavano slogan anti-americani e anti-israeliani e bruciavano bandiere israeliane e statunitensi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, migliaia di yemeniti in piazza in supporto di Teheran e Libano

Iran, a Teheran migliaia di manifestanti ancora in piazza nonostante la repressione del regimeIl filmato pubblicato sui social media mostra una folla di manifestanti radunati vicino al parco Daneshjoo a Teheran.

Leggi anche: Iran, migliaia di morti nelle proteste di piazza a Teheran

Contenuti e approfondimenti su Iran migliaia di yemeniti in piazza in....

Temi più discussi: Attacco all’Iran, l’obiettivo è sostituire un regime con un altro; I civili non sono un bersaglio: il nostro appello dopo gli attacchi aerei in Iran e le ripercussioni nella regione; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e Israele.

Iran, migliaia di morti nelle proteste. Si va verso il il blackout permanente di Internet, tensione alle stelleContinua a salire il bilancio dei morti nella violenta repressione delle proteste in Iran. Secondo quando rende noto l'ong Human Rights Activists, sono 3.090 i manifestanti uccisi nelle piazze di ... affaritaliani.it

Proteste in Iran, migliaia di morti nella repressione: perché il bilancio vittime rimane incertoLe stime delle vittime della repressione delle proteste in Iran vanno da 3.100 a oltre 30mila, con la verifica ostacolata dalla chiusura di Internet. Gruppi per i diritti umani riferiscono di migliaia ... it.euronews.com

#tagada Alan Friedman attacca Donald Trump per l'attacco all'Iran con una battuta: "All'Europa è andata bene, non ha bombardato..." x.com

"Se l'Iran ottenesse l'arma nucleare, sarebbe un problema enorme per la stabilità della regione, ma anche per la stabilità dell'Europa". Lo ha detto a Udine l'ex primo ministro britannico Liz Truss. - facebook.com facebook