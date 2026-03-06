Iran Meloni | Governo al lavoro per tutelare la sicurezza degli italiani

Il governo italiano sta monitorando attentamente la crisi in Medio Oriente e si sta mantenendo in costante contatto con gli alleati e i partner della regione. La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini italiani, mentre il governo lavora senza sosta per seguire gli sviluppi e intervenire se necessario. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità italiane.

"Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani". Lo scrive sui social network il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito della guerra di Israele e Stati Uniti all'Iran. "L'Italia - assicura la premier - continuerà a fare la sua parte con responsabilità e determinazione. Come concordato con il Parlamento, nei prossimi giorni sarò anche in Aula per riferire alle Camere". Doppio vertice sull'Iran per Meloni: focus sulla sicurezza degli italiani e l'impatto sull'energiaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha presieduto due riunioni di governo dedicate agli sviluppi della crisi in Medio Oriente", con il... Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, il governo al lavoro su un nuovo decreto. L'appello di Meloni alle opposizioni: «Collaboriamo»All'indomani degli scontri tra forze dell'ordine e antagonisti a Torino, il governo tende una mano alle opposizioni per scrivere una nuova proposta...