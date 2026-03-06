Venerdì, le sirene hanno suonato di nuovo a Tel Aviv, in Israele, a causa di un aumento di attacchi provenienti dall’Iran. Durante la giornata, sono state osservate scie di missili intercettori nel cielo della città. L’evento ha attirato l’attenzione sulla ripresa delle operazioni militari nella regione. La situazione ha portato le autorità a mettere in allerta la popolazione locale.

Venerdì le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv, in Israele, dopo una nuova ondata di attacchi lanciati dall’Iran. Il cielo della città si è riempito delle scie lasciate dal passaggio dei missili intercettori. Nel frattempo, gli aerei israeliani hanno continuato a colpire Teheran e Beirut e l’Idf ha affermato che i combattimenti hanno distrutto la maggior parte delle difese aeree e dei lanciamissili iraniani, mentre il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha avvertito che gli attacchi contro l’Iran “stanno per aumentare drasticamente”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, le scie dei missili intercettori nel cielo di Tel Aviv

L'Iran lancia missili e droni contro Tel AvivLe Guardie della rivoluzione iraniane hanno annunciato di aver lanciato missili e droni verso Tel Aviv.

Iranian Ballistic Missile Intercepted Over Israel!

