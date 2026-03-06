Iran la carta dei curdi iraniani | chi sono e perché il loro sostegno a Usa e Israele è tutt’altro che scontato

Nella notte di mercoledì alcuni media, in particolare israeliani, hanno diffuso la notizia di una mobilitazione delle forze curdo-iraniane, pronte a lanciare un’offensiva di terra contro il regime di Teheran, con possibile supporto aereo da parte degli Stati Uniti. La notizia riguarda un possibile scontro tra le forze curde e il governo iraniano, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle reazioni ufficiali.

Nella nottata di mercoledì alcuni media, soprattutto israeliani, hanno rapidamente diffuso la notizia di una mobilitazione delle forze curdo iraniane, pronte a un’offensiva di terra contro il regime di Teheran, con l’eventuale copertura aerea statunitense. Nel giro di poche ore, la notizia è stata smentita da tutti i partiti curdi dell’Iran, che solo la scorsa settimana avevano annunciato la formazione di una Coalizione dei Partiti Curdi, cioè un’alleanza politica contro il potere centrale iraniano, volta a rafforzare le loro ambizioni di autodeterminazione. Prima il Partito Democratico del Kurdistan iraniano (Pdki), poi il Komala (che si è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La guerra per procura di Stati Uniti e Israele con i curdi iraniani può frammentare l'Iran

Iran e le 'città dei missili', nuovo bersaglio di Usa e Israele: cosa sono e perché sono prese di mira

American Hostages in Iran: 781 Days Inside Evin Prison

