Il conflitto tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran si sta estendendo oltre i confini originari, coinvolgendo diversi paesi della regione. Dall’Iraq al Libano e ai Paesi arabi sul Golfo Persico, numerosi Stati sono ormai coinvolti nella crisi. La tensione si manifesta in diverse aree e aumenta il rischio di un’ulteriore escalation.

Un conflitto, quello tra Israele e Stati Uniti e l'Iran, che continua ad allargarsi. Dall'Iraq al Libano fino ai Paesi arabi che si affacciano sul Golfo Persico, ormai sono diversi i Paesi vicini coinvolti nella crisi. Servizio di Antonio Soviero

Iran, ipotesi e scenari di un conflitto che si allarga

Iran, ipotesi e scenari di un conflitto che si allarga

