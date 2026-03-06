Iran i video dell' attacco con droni su Dubai

Nuovi video mostrano gli attacchi con droni provenienti dall'Iran su Dubai. Le riprese, effettuate da residenti della città, documentano le esplosioni e le fiamme in diverse aree. Le immagini sono state condivise sui social media e ritraggono dettagli degli attacchi che si sono verificati nelle ultime ore. Le autorità non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sui filmati diffusi.