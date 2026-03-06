Iran i video dell' attacco con droni su Dubai
Nuovi video mostrano gli attacchi con droni provenienti dall'Iran su Dubai. Le riprese, effettuate da residenti della città, documentano le esplosioni e le fiamme in diverse aree. Le immagini sono state condivise sui social media e ritraggono dettagli degli attacchi che si sono verificati nelle ultime ore. Le autorità non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sui filmati diffusi.
Emergono nuovi video degli attacchi iraniani su Dubai. Le immagini, riprese dagli abitanti della città emiratina lo scorso 2 marzo, mostrano i terribili momenti dei raid: prima il forte ronzio (tipico dei droni Shahed utilizzati da Teheran), poi lo schianto, seguito da una grossa nuvola di fumo e fuoco. Proseguono nel frattempo gli attacchi contro la città, dove anche questa mattina le notifiche dei telefoni cellulari sono suonate poco prima di mezzogiorno, avvertendo di un possibile attacco missilistico. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
