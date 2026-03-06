iran forze usa colpiscono porta droni di teheran

Nelle ultime ore, le forze statunitensi hanno attaccato e incendiato una porta-droni iraniana. L’azione è avvenuta in Iran, senza ulteriori dettagli sui responsabili o le motivazioni dell’intervento. La notizia è stata comunicata dall’esercito degli Stati Uniti, che ha confermato il fatto senza rilasciare dichiarazioni aggiuntive. La situazione rimane sotto osservazione.

L’esercito degli Stati Uniti ha dichiarato nelle scorse ore che una porta-droni iraniana è stata attaccata e incendiata. Il Comando Centrale delle forze Usa ha mostrato un video in bianco e nero della nave in fiamme dopo che diversi attacchi l’avevano colpita. L’esercito iraniano non ha ancora confermato l’attacco. Teheran finora non ha fornito dettagli sulle perdite di equipaggiamento militare nel conflitto. La porta-droni, chiamata IRIS Shahid Bagheri, è una nave portacontainer convertita. L’Iran ha inaugurato l’imbarcazione nel febbraio dello scorso anno. La nave dispone di una pista per droni lunga 180 metri e, secondo quanto riportato all’epoca, può percorrere fino a 22. 🔗 Leggi su Lapresse.it

