Nel conflitto in Medio Oriente, fonti ufficiali riferiscono che la Russia fornisce informazioni di intelligence all’Iran per supportare le operazioni contro le forze statunitensi. Questa cooperazione si inserisce nel quadro delle azioni militari e strategiche in corso nella regione. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modalità di assistenza o sui soggetti coinvolti.

Nel conflitto che infiamma il Medio Oriente, anche la Russia fa la propria parte fornendo informazioni di intelligence all’Iran per colpire le forze statunitensi. A rivelarlo è il Washington Post. Secondo tre fonti informate, la Mosca avrebbe comunicato a Teheran le posizioni delle risorse militari statunitensi, tra cui navi da guerra e aerei, già a partire da sabato. Questo "sembra davvero che si tratti di uno sforzo piuttosto completo". Intanto, la spagna di Pedro Sanchez sta valutando la possibilità di chiudere la propria ambasciata in Iran dopo la scelta di evacuare tutto il personale non essenziale. Pegah Tashakkori a Come States? — Il popolo iraniano non è il regime. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, c'è anche Mosca: "Intelligence assiste i Pasdaran"

Pasdaran, milizie e intelligence: chi tiene in piedi il regimeBlackout, arresti e minacce esterne mentre Teheran schiera tutta la sua macchina di controllo.

Guerra in Iran: morto anche l’ex presidente Ahmadinejad. Pasdaran: “Colpita portaerei Lincoln”. Replica Usa: “Nemmeno sfiorata”WASHINGTON – Anche l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad sarebbe stato ucciso insieme alle sue guardie del corpo durante il primo attacco...

Contenuti e approfondimenti su Iran c'è anche Mosca Intelligence....

Temi più discussi: La guerra all'Iran colpisce duramente anche Cina e Russia; Intervista a Zelensky: Putin ha perso l'inverno. Ma ora la guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà, ecco perché; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran, la guerra che avvantaggia Putin.

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran ... tg24.sky.it

L’attacco contro Teheran indebolisce un alleato diretto di Mosca, ma rischia anche di distrarre Washington e gonfiare il prezzo del petrolio, regalando ossigeno al CremlinoL’attacco contro Teheran indebolisce un alleato diretto di Mosca, ma rischia anche di distrarre Washington e gonfiare il prezzo del petrolio, regalando ossigeno al Cremlino ... linkiesta.it

Guerra in Iran, la protesta davanti alla base di Camp Darby - facebook.com facebook

#Iran, #Trump: “Una perdita di tempo l’invio di truppe di terra #Usa” #Teheran #Tehran x.com