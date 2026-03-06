Iran Camera Usa respinge limiti a poteri di guerra di Trump

La Camera dei Rappresentanti ha approvato con 219 voti a favore e 212 contrari un provvedimento che mira a respingere i tentativi di limitare i poteri di guerra dell’ex presidente Donald Trump nei confronti dell’Iran. La decisione si è verificata in un voto serrato, con la maggioranza che ha deciso di respingere l’eventualità di restrizioni alle azioni militari del passato.

Con 219 voti a favore e 212 contrari, la Camera dei Rappresentanti ha bloccato il provvedimento che puntava a limitare i poteri di guerra di Donald Trump nei confronti dell'Iran. In base al provvedimento, il presidente avrebbe dovuto chiedere l'approvazione del Congresso prima di continuare le operazioni militari. Quattro democratici si sono uniti a tutti i repubblicani, tranne due, nell'opporsi all'iniziativa. Una misura simile è stata bloccata al Senato ieri.