Un attacco missilistico proveniente dall’Iran è stato segnalato in Africa, con obiettivi ancora non confermati ufficialmente. L’incidente ha attirato l’attenzione internazionale, anche se al momento non ci sono dettagli precisi sulle località colpite o sulla natura degli obiettivi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando eventuali implicazioni.

Seppur non direttamente coinvolta al momento nella guerra in Medio Oriente e nel Golfo, l’Africa è comunque esposta in termini di sicurezza, trovandosi nel raggio d’azione dei missili dell’Iran, ed economici, per le conseguenze dirette dell’aumento dei prezzi di petrolio e cereali oltre che dallo stop alla produzione dei fertilizzanti. Il continente è «strutturalmente esposto» alla guerra in Medio Oriente, ha riferito Hubert Kinkoh, ricercatore del think tank Carpo, a causa delle sue «importazioni di energia, delle basi militari straniere e della sua vicinanza a punti di strozzatura marittimi» tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso, una delle rotte commerciali più trafficate al mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, attacco missilistico all'Africa? Ecco gli obiettivi

Attacco all'Iran, in un video gli obiettivi militari colpiti dagli UsaNelle scorse ore, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso dei video che mostrano il lancio di missili e il decollo di jet per lanciare...

Attacco all’Iran, massima allerta. Sotto osservazione Camp Darby e tutti gli obiettivi sensibili in cittàVigilanza rafforzata su obiettivi considerati "sensibili" per Usa e Iran, che a Pisa, sostanzialmente, corrispondono a sinagoga e altri luoghi...

Is This the War That Breaks the Middle East | Sami Hamdi

Approfondimenti e contenuti su Iran attacco missilistico all'Africa....

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Rivista Italiana Difesa - shownews - Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi.

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Le vittime dell’attacco all'Iran, da Khamenei al ministro DifesaLa mattina dell’1 marzo è poi arrivata la notizia che anche Abdolrahim Mousavi, nominato capo di Stato maggiore delle forze armate iraniane nel giugno 2025, è stato ucciso durante gli attacchi ... tg24.sky.it

Guerra USA-Israele contro l'Iran: segui Europe Today per ultimi sviluppi e reazioni. In diretta dalle 8, ora di Bruxelles. #EuropeToday https://l.euronews.com/iFgB - facebook.com facebook

#piazzapulita A Piazzapulita, parlando della guerra in Iran, la giornalista e inviata Francesca Mannocchi in collegamento da Gerusalemme commenta così la strategia militare utilizzata da Israele e i suoi prossimi passi. x.com