Un iPhone 17 Pro nella variante Cosmic Orange ha attirato l’attenzione per una scoperta inaspettata: l’uso di un detergente comune può far cambiare il colore della sua finitura, trasformandola in una tonalità rosa. La notizia riguarda esclusivamente questa variazione di colore causata da sostanze chimiche di uso quotidiano, senza coinvolgere altri aspetti o elementi di contesto.

il colore Cosmic Orange dell'iPhone 17 Pro è al centro di una notizia curiosa: in presenza di determinate sostanze chimiche comuni, la finitura può virare verso tonalità rosa. questo cambiamento è puramente estetico e non influisce sulle prestazioni o sul funzionamento del dispositivo. si analizzano le cause tecniche, le precauzioni consigliate e le indicazioni pratiche per la manutenzione quotidiana, mantenendo una lettura chiara, professionale e orientata ai fatti. rilievi indipendenti indicano che alcuni detergenti domestici contengono componenti come l'idrogeno perossido, capaci di reagire con la finitura. la cornice metallica anodizzata è pigmentata e il pigmento è assorbito nelle micro porosità del metallo; se la protezione superficiale viene compromessa, la tonalità può spostarsi verso una sfumatura rosa.

© Mondoandroid.com - Iphone 17 pro arancione può diventare rosa con un detergente comune

L’iPhone 17 Pro fa la differenza con la colorazione arancioneA volte, una scelta cromatica può fare la differenza per quanto concerne le vendite di uno smartphone di fascia alta, come ha avuto modo di constatare Apple negli ultimi tempi. L’iPhone 17 Pro e l’iPh ... geekissimo.com

L'iPhone 17 Pro potrebbe essere arancioneL'iPhone 17 Pro e 17 Pro Max potrebbero arrivare nella colorazione arancione. Lo svelano gli anelli protettivi per le fotocamere posteriori. Il futuro iPhone 17 Pro e la sua variante più grande 17 Pro ... punto-informatico.it

