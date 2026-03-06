Sono stati resi pubblici ieri nuovi documenti dell’FBI relativi al caso Epstein, che coinvolgono direttamente Donald Trump. Le carte rivelano dettagli su un episodio in cui una persona afferma di essere stata violentata da Trump da minorenne e di aver reagito mordendo l’aggressore. Mentre il presidente si dedica alla politica internazionale, queste rivelazioni alimentano l’attenzione sui procedimenti legali ancora aperti.

Washington, 6 marzo 2026 – Mentre Donald Trump si occupa di guerra, circolano insistentemente i nuovi documenti pubblicati ieri dal Dipartimento di Giustizia Usa sul caso Epstein che riguardano da vicino il presidente Usa. Si tratta di tre deposizioni all’Fbi di una donna che racconta di aver subito violenza sessuale dal tycoon quando era minorenne. L’esistenza dei file e delle accuse a Trump era nota. Ma le carte finora erano rimaste secretate. Un “errore” burocratico, secondo il Dipartimento, tenuto a pubblicare i cosiddetti Epstein files da una legge approvata nel novembre 2025 (Epstein Files Transparency Act). I Democratici al Congresso sospettano invece un occultamento volontario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Io violentata da Trump quand’ero minorenne, mi difesi con un morso”. Epstein files: svelate le carte dell’Fbi

Argomenti discussi: Scomparsi dagli Epstein files le testimonianze di abusi di Donald Trump su una minorenne; Guerra in Iran, Trump: Potrei aver forzato io Israele a intervenire.