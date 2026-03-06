Siamo ormai agli sgoccioli e a un passo dal finale di Io sono Farah. In queste nuove e ultime puntate, torna al centro della trama Ilyas. Quest’ultimo, inizialmente fidato braccio destro di Mehmet, si è rivelato un vero e proprio traditore. Prima ha collaborato con Orhan per anni, alle spalle del commissario. Dopo di che, si è anche alleato con Behnam, portando a termine i suoi ordini. Ora si ritrova ad andare incontro a un tragico destino. Quest’ultima fase della trama ha preso inizio con la nuova mossa di Orhan, il quale ha trovato il cadavere di Ali Galip, attraverso Behnam. Il corpo è affiancato dalla scheggia di vetro che riporta le impronte digitali di Farah. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah, Ilyas muore? Prima Farah lo salva, poi il tragico finale

Io Sono Farah, gran finale di stagione: Farah in dolce attesa, che fine farà TahirLe anticipazioni sull’ultima puntata di Io sono Farah promettono grandi colpi di scena ma anche una sorpresa super emozionante.

Leggi anche: Io sono Farah, Behnam tenta di uccidere Tahir: chi lo salva

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prima Farah.

Temi più discussi: Io sono Farah, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026; Anticipazioni Io sono Farah, puntate dal 24 al 27 febbraio 2026: Behnam vuole uccidere lo zio - fem; Io sono Farah, anticipazioni 6 marzo 2026 (daytime e prima serata); Io sono Farah anticipazioni puntate dal 2 al 6 marzo.

Io sono Farah, spoiler 12 marzo, la fine di Ilyas: perde la vita per mano di MehmetIlyas perderà la vita per mano di Mehmet nella puntata di Io sono Farah di giovedì 12 marzo: a nulla serviranno i tentativi della dottoressa di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Le anticipazioni t ... it.blastingnews.com

Io sono Farah, anticipazioni puntata di stasera 6 marzo 2026: grandi colpi di scenaLa puntata di Io sono Farah in onda questa sera, venerdì 6 marzo 2026, su Canale 5 promette momenti di grande tensione e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. L’appunta ... tuttosulgossip.it

Io sono Farah, il gran finale a marzo https://blstg.news/e2D5/ Io sono Farah si avvicina al gran finale di sempre in prima visione assoluta su Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca che sta appassionando il pubblico italiano proseguirà con la sua r - facebook.com facebook