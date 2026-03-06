Io sono Farah Ilyas muore? Prima Farah lo salva poi il tragico finale

6 mar 2026

Siamo ormai agli sgoccioli e a un passo dal finale di Io sono Farah. In queste nuove e ultime puntate, torna al centro della trama Ilyas. Quest’ultimo, inizialmente fidato braccio destro di Mehmet, si è rivelato un vero e proprio traditore. Prima ha collaborato con Orhan per anni, alle spalle del commissario. Dopo di che, si è anche alleato con Behnam, portando a termine i suoi ordini. Ora si ritrova ad andare incontro a un tragico destino. Quest’ultima fase della trama ha preso inizio con la nuova mossa di Orhan, il quale ha trovato il cadavere di Ali Galip, attraverso Behnam. Il corpo è affiancato dalla scheggia di vetro che riporta le impronte digitali di Farah. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

io sono farah ilyas muore prima farah lo salva poi il tragico finale
© Latuafonte.com - Io sono Farah, Ilyas muore? Prima Farah lo salva, poi il tragico finale

Io sono Farah, spoiler 12 marzo, la fine di Ilyas: perde la vita per mano di MehmetIlyas perderà la vita per mano di Mehmet nella puntata di Io sono Farah di giovedì 12 marzo: a nulla serviranno i tentativi della dottoressa di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Le anticipazioni t ... it.blastingnews.com

Io sono Farah, anticipazioni puntata di stasera 6 marzo 2026: grandi colpi di scenaLa puntata di Io sono Farah in onda questa sera, venerdì 6 marzo 2026, su Canale 5 promette momenti di grande tensione e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. L’appunta ... tuttosulgossip.it

