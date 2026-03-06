Io pluripregiudicato conosco i tribunali Per questo voterò No

Un uomo con numerosi precedenti penali ha dichiarato di voler votare No al referendum sulla giustizia, affermando di conoscere bene i tribunali. Ha spiegato la sua decisione, sottolineando di essere un pluripregiudicato e di voler esprimere il proprio punto di vista sulla riforma. La sua scelta si basa sulla convinzione di aver maturato un’esperienza diretta nel sistema giudiziario.

La divisione Non ho un’idea sacrale dei giudici, ma questa riforma è un avvertimento a chi non obbedisce, la vittoria del Sì somiglierebbe a un’intimidazione Caro direttore, ho deciso di votare No al referendum sulla giustizia, e vorrei spiegare perché. In realtà, intanto, più che sulla riforma, o controriforma, «della giustizia» penso che sia utile inquadrare questo passaggio del governo per quello che è: una revisione, e visto chi la propone non potrebbe che esserlo in forma autoritaria, della carta costituzionale. Se passa, questa legge cambierà con ben sette articoli sia i poteri del capo dello Stato, sia la composizione, l’architettura e le funzioni dell’organo di governo della magistratura. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

