Inzaghi torna in Italia | la Juventus è in pressing

Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Al-Hilal, potrebbe lasciare il suo incarico e tornare in Italia già al termine di questa stagione. La Juventus ha mostrato interesse e sta valutando la possibilità di ingaggiarlo come nuovo allenatore. La decisione finale non è ancora stata presa, ma le trattative sono in corso e si fanno più intense nelle ultime settimane.

Simone Inzaghi, oggi allenatore dell'Al-Hilal, potrebbe tornare in Italia già al termine della stagione. L'ex tecnico dell'Inter secondo l'Interista, sarebbe infatti finito nel mirino della Juventus, pronta eventualmente ad affidargli la panchina per la prossima annata. Quello tra Inzaghi e il club bianconero è un accostamento che circola da anni. Già prima di lasciare la Lazio per approdare all'Inter, il suo nome era stato più volte associato alla Juventus. Ora lo scenario potrebbe riaprirsi, soprattutto in vista delle valutazioni che la dirigenza torinese farà a fine stagione. Inzaghi vs Juventus: si può fare. Attualmente sulla panchina bianconera siede Luciano Spalletti, arrivato dopo l'esperienza all'Inter e alla guida della Nazionale italiana.