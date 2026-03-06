Investito a Arese | il 14enne in codice giallo all’ospedale

Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, un incidente stradale si è verificato ad Arese, coinvolgendo un ragazzo di quattordici anni. L'adolescente è stato investito e trasportato in ospedale con un codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire il giovane in struttura.

Un incidente stradale ha colpito il territorio di Arese nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, coinvolgendo un ragazzo di quattordici anni. Il giovane è stato investito da un’automobile che procedeva a bassa velocità lungo viale Sempione e trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. La dinamica precisa dell’evento sarà chiarita dagli agenti della polizia locale che hanno già raggiunto la scena del sinistro. L’intervento dei soccorsi è scaturito intorno alle 18:15, quando l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’auto medica per prestare assistenza immediata al ferito. Le condizioni del ragazzo sono state valutate come gravi ma non critiche, giustificando il trasporto in ospedale con priorità gialla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

