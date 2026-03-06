investe minorenne e non si ferma individuato il pirata della strada

Un incidente si è verificato questa mattina a Gallarate, quando un'auto ha investito un minorenne senza fermarsi. L’automobilista è fuggito subito dopo, lasciando la vittima a terra. La polizia ha avviato le ricerche e ha individuato il conducente coinvolto nel sinistro. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale per le cure del caso.

È bastato un attimo di distrazione per trasformare una mattina qualunque a Gallarate in un episodio di tensione. Un minorenne stava attraversando sulle strisce pedonali quando un’auto, senza fermarsi, lo ha travolto. Il conducente è fuggito, lasciando dietro di sé l’eco dei freni e lo sgomento dei passanti. Ma la fuga è durata poco: grazie alla prontezza della polizia locale, alle testimonianze raccolte e ai rapidi accertamenti, il veicolo è stato rintracciato in breve tempo. Il giovane, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni, ma il cuore dei cittadini è rimasto stretto dall’angoscia di quanto appena accaduto. L’episodio non è isolato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

