Intorno alla grande mimosa Araba Fenice celebra le donne per condividere pagine di vita

Domani alle 10, nell’area del parco del Varignano in via dei Pecchi, si svolgerà un evento promosso dall’associazione Araba Fenice. L’iniziativa prevede un incontro dedicato alle donne, durante il quale saranno condivise storie ed emozioni in un momento di ritrovo intorno alla grande mimosa. L’obiettivo è celebrare le donne attraverso un momento di condivisione e di scambio di esperienze.

Un incontro per celebrare le donne, e il piacere di condividere storie ed emozioni. L'appuntamento, domani, alle 10, intorno alla mimosa del parco del Varignano (in via dei Pecchi, è promosso dall'associazione Araba Fenice. La scelta parte dal piacere di poter beneficiare all'interno del Parco di una mimosa molto generosa per intensità di profumo, colore, mole: una scelta che vuole omaggiarla, rendendola parte attiva di un giorno di festa. Le donne che abitualmente vivono il Parco non amano la violenza, vogliono evitarla anche alla pianta, quindi piuttosto che offrire un rametto strappato alla vita e destinato ad appassire in pochi giorni, hanno preferito un'alternativa per celebrare la ricorrenza dell'8 marzo.