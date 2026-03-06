Intitolata all’illustre studioso Giorgio Tori la Sala degli Archivi della Fondazione Ragghianti

Ieri si è svolta la cerimonia di intitolazione della “Sala degli Archivi” della Fondazione Ragghianti a Giorgio Tori, studioso e ex presidente dell’ente dal 2012 al 2018. La sala è stata dedicata alla memoria di Tori, che è deceduto nel 2025. La Fondazione è un centro di studi dedicato all’arte e alla cultura, e l’evento ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti e membri dell’istituzione.

Si è tenuta ieri la cerimonia d'intitolazione a Giorgio Tori (1941-2025) della "Sala degli Archivi" della Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, ente da lui presieduto dal 2012 al 2018. Allo scoprimento della targa commemorativa, a poco più di un anno dalla scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2025, hanno partecipato Alberto Fontana e Paolo Bolpagni, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Ragghianti, il personale, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili e, a nome della famiglia Tori, la vedova Rosa Santin e la figlia Claudia. "Intitolare gli spazi dove sono...