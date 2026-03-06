Intervista a Matteo Canzi il vincitore di Masterchef Italia 15 | Dicono che lavoro da Antonino Cannavacciuolo ma non è vero Questo è il primo ristorante dove prenoterò una cena | l' ho promesso alla mia ragazza

Matteo Canzi, il giovane brianzolo, è il vincitore di Masterchef Italia 15. Durante un’intervista ha detto che non lavora con Antonino Cannavacciuolo, contraddicendo le voci che circolano. Ha anche spiegato che questo sarà il primo ristorante dove prenoterà una cena, promettendolo alla sua ragazza. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza giri di parole.

Cosa ti porti a casa, in positivo e in negativo, da questa esperienza? «Di negativo sinceramente proprio nulla, è stato un percorso meraviglioso che mi ha aiutato tanto, non solo nella mia crescita come cuoco, ma anche in quella personale: a Masterchef mi sono riscoperto una persona più libera di quello che pensavo, capace di fare quello che gli piace davvero». Hai sempre dato l'impressione di non voler fare il compitino, ma di voler osare e tentare il tutto e per tutto: questa cosa ti ha più penalizzato o favorito? «Io vorrei mettere in chiaro che non mi sono iscritto a Masterchef per vincere o per diventare una celebrità, mi sono iscritto per imparare a cucinare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

