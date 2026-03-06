Intervento contro il degrado ad Alpignano | portati via 16 gatti che vivevano in un bilocale

Martedì 3 marzo 2026, gli agenti della polizia locale di Alpignano sono intervenuti in un condominio pubblico nel quartiere Sassetto, gestito da Atc. Dopo le segnalazioni dei residenti, sono entrati in un bilocale dove vivevano 16 gatti, tutti rimossi dall’appartamento. L’intervento ha riguardato il recupero e la tutela degli animali presenti nella zona.

Martedì 3 marzo 2026 gli agenti della polizia locale di Alpignano, grazie alle segnalazioni dei residenti, sono intervenuti in un condominio pubblico, gestito da Atc, nel quartiere Sassetto dove era stata segnalata una situazione di estrema criticità per la presenza di diversi gatti all'interno di un bilocale. Con l'ausilio dell'Enpa e del servizio veterinario dell'Asl To3, sono stati individuati 16 animali, che vivevano in condizioni di estremo degrado. A prendersene carico è stata l'associazione animalista, mentre il comando della polizia locale ha attivato i protocolli di rete istituzionale e, in relazione alle violazioni riscontrate, verranno presi i necessari provvedimenti di legge nei confronti dei responsabili. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Incidente ad Alpignano: scontro tra furgone e auto che finisce contro un albero, due feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, in via della Costa ad Alpignano. Vandalismo ad Alpignano: danneggiata la pista di pattinaggio su ghiaccio, individuato il responsabileLa polizia locale di Alpignano ha concluso a inizio dicembre 2025, con la denuncia del responsabile del danneggiamento dell'impianto frigorifero,... Tutto quello che riguarda Intervento contro il degrado ad.... Temi più discussi: Battaglia contro il degrado. Il Comune non si ferma: avanti con tolleranza zero; Tor Cervara rinasce dal degrado con un nuovo hub della logistica nelle ex Officine Romanazzi; Modena, FdI: Chiarezza su ritardo lavori alle ex fonderie riunite e su degrado dell’area; Intervento contro il degrado ad Alpignano: portati via 16 gatti che vivevano in un bilocale. Abbiategrasso contro il degrado: tolleranza zero contro gli abbandoni. Risultati confortanti in via Fusè e monitoraggio costante del territorioProsegue con determinazione l’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale e Amaga SpA, si registrano risultati concreti che ... ticinonotizie.it Abbiategrasso contro il degrado: tolleranza zero contro gli abbandoni dei rifiuti. Risultati confortantiProsegue con determinazione l’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale di Abbiategrasso. Grazie alla sinergia tra Amministrazio ... settenews.it #Dybala sarà ancora out, ora non si esclude l'intervento al ginocchio Piove sul bagnato per i Fantallenatori della Joya x.com Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco Tutte le notizie in tempo reale, sempre a portata di mano. Iscriviti al nostro canale Telegram! https://t.me/triestecafechannel - facebook.com facebook