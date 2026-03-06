Inter U23 scade l’accordo con il Monza | spunta una nuova soluzione per il 2027

L'accordo tra l'Inter U23 e il Monza scadrà nel 2027, lasciando spazio a una possibile nuova sistemazione per la squadra. La collaborazione tra le due società, attiva fino ad ora, terminerà con quella data, e si parla di una diversa soluzione logistica o di struttura per il futuro. La notizia segna un cambiamento importante per la formazione giovanile nerazzurra.

