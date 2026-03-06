L'Inter e la Roma sono coinvolte in una trattativa sorprendete per il portiere serbo Svilar, considerato il migliore della Serie A. La Juventus potrebbe entrare nel discorso, rendendo la situazione ancora più complessa. La discussione riguarda il suo trasferimento e le eventuali operazioni di mercato tra le tre squadre. La questione ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Lo prende l’Inter o la Juve? Attenzione al possibile terzo incomodo, la Roma. I giallorossi valutano concretamente anche il suo profilo in caso di cessione di Svilar. Una cessione tutt’altro che impossibile, visto che sul portiere serbo ci sono i grandi club d’Europa, Paris Saint-Germain in testa. Svilar piace da matti anche a Chivu, e alla stessa Juve per il post Di Gregorio, ma per nerazzurri e bianconeri è fuori portata: i Friedkin lo valutano infatti una sessantina di milioni. Per entrambe, invece, è decisamente più alla portata Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. Per l’ex portiere dell’Empoli, un vero e proprio pallino del Ds interista Ausilio, è in pole proprio l’Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter-Roma, intreccio di mercato a sorpresa: c’è di mezzo Svilar

Juve, extra-budget a sorpresa per il mercato: intreccio con… CastellanosI bianconeri potrebbero ricevere una somma enorme da una clausola sulla rivendita a tinte brasiliane Il mercato degli attaccanti negli ultimi anni è...

Leggi anche: Roma-Genoa, intreccio di mercato: Pisilli cerca spazio, la Roma pensa a Frendrup

Contenuti utili per approfondire Inter Roma intreccio di mercato a....

Temi più discussi: Roma-Juve è anche un intreccio di mercato tra Celik e Senesi; Roma-Juve, eurosfida tra Champions e mercato; Romano – Intreccio per il portiere tra Inter e Juve: la verità per Alisson e Vicario; Juventus, strategie e obiettivi per il Nuovo Attacco: pronto lo sgarbo alla Roma.

Come acquistare i biglietti per Inter-Roma? Date e tutte le fasi di venditaIl primo appuntamento dopo la sosta vedrà l'Inter impegnata in un affascinante big match contro la Roma a San Siro ... fcinter1908.it

Addio Inter, riecco la Roma: Spalletti mastica amaroMolto più fredda rispetto all’anno scorso, la pista per la mezzala dell’Inter potrebbe clamorosamente intrecciarsi nei prossimi mesi. Protagonista di una stagione largamente al di sotto delle ... asromalive.it

PASQUA A SAN SIRO! • Inter-Roma (Serie A) Domenica 5 aprile | 20:45 • Inter-Como (Coppa Italia) Martedì 21 aprile | 21:00 FORZA INTER! - facebook.com facebook

L'Inter sarà protagonista del big match contro la Roma la sera di Pasqua, a San Siro, domenica 5 aprile (kick-off alle 20:45, con diretta tv su DAZN). Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia, invece, è stata schedulata martedì 21 aprile, alle 21 x.com