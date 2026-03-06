InStabile Culture in Movimento le gestori | Facciamo chiarezza VIDEO

Le fondatrici pubblicano un video: “Bene l’apertura al dialogo dell’assessora all’Urbanistica Caterina Biti, ma il rispetto delle normative da parte nostra è comprovato e vi spieghiamo perché” Nel frattempo la raccolta firme su Change.org ha raggiunto quota 5.300 firme in soli tre giorni. Tra i firmatari figurano realtà associative del territorio, festival di circo nazionali ed europei, cittadini, artisti e artiste. Tanti anche i donatori e le donatrici che hanno deciso di sostenere InStabile non solo con la propria firma, ma anche con contributi economici destinati a coprire le spese legali in questo momento delicato per il progetto. Nel video Natalia Bavar, socia fondatrice di InStabile insieme Caterina Fabbri e Sara Santarnecchi: “Gli uffici dell’urbanistica ci dicono che il tendone non è a norma, e questo non è vero. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

