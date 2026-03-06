Inquinamento bollino rosso | stop ai diesel Euro 5 fino al 9 marzo

A causa delle previsioni di ARPAE, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, che indicano il rischio di superamento dei limiti giornalieri di PM10, sono state adottate misure emergenziali per migliorare la qualità dell’aria. Fino al 9 marzo, è vietata la circolazione dei veicoli diesel Euro 5, in particolare durante i giorni di bollino rosso, per limitare l’inquinamento atmosferico.

Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, secondo le misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna e collegate al PAIR- Piano Aria Integrato Regionale. Il sistema prevedere l'emissione dei bollettini ARPAE nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Tali bollettini si basano sui dati di rilevamento dei giorni precedenti, con un sistema di valutazione integrato che si fonda sulla previsione meteorologica e di qualità dell'aria per i giorni successivi, prevedendo i possibili sforamenti. Le misure emergenziali prevedono la limitazione della circolazione dei veicoli, dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello della...