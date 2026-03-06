Original Marines lancia la campagna “Born to Dream Big” con un'iniziativa negli store che coinvolge i bambini. La campagna si concentra sul mostrare il mondo attraverso gli occhi dei più piccoli, con immagini che riflettono spontaneità e sincerità. L'obiettivo è raccontare il loro sguardo sul mondo attraverso fotografie e momenti catturati durante l’attività in negozio.

In occasione della nuova campagna “Born to Dream Big”, Original Marines presenta un progetto che racconta con autenticità e spontaneità il mondo visto dagli occhi dei più piccoli. Tutti gli store di Original Marines si trasformano in luoghi dove l’immaginazione prende forma grazie alla Dream Box, uno spazio speciale dedicato a raccogliere desideri, aspirazioni e fantasie dei bambini. Le famiglie sono invitate a vivere un momento autentico all’interno del punto vendita: mentre i genitori si registrano al programma loyalty MyOriginal, compilano una breve survey e ricevono immediatamente uno sconto del 10% sulla nuova collezione, i bambini vengono coinvolti in un’esperienza creativa attraverso un activity book dedicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iniziativa negli store e nuova campagna. Il mondo visto dai più piccini

