Sul tetto della sede della Cisl di Grosseto, uomini e donne, lavoratori e volontari, si sono riuniti per esporre uno striscione in occasione dell’8 marzo. L’obiettivo è stato quello di richiamare l’attenzione sui diritti delle donne attraverso questa azione simbolica. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno condiviso il messaggio di sensibilizzazione.

Si sono ritrovati sul tetto della sede della Cisl di Grosseto, uomini e donne, lavoratori e volontari, per dare un segnale di grande sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle donne, proprio in occasione dell’8 Marzo. L’iniziativa, organizzata dal coordinamento donne e politiche di genere della Cisl di Grosseto, ha visto la partecipazione di donne di tutte le età, dalle giovani liceali alle pensionate, oltre a diversi uomini, tutti con in mano cartelli con su scritte parole che rappresentano valori, come “Diritti delle donne”, “Resilienza”, “Speranza”, “Unità”, “Rispetto” e “Futuro”, per esprimere solidarietà al ruolo e ai diritti della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziativa della Cisl. In cima al tetto per ’sventolare’ i diritti

La lezione sindacale della Cisl alla Cgil: «Maduro ha rimosso pure i nostri diritti»«Senza libertà sindacale non c’è giustizia sociale, e Maduro ha scientemente distrutto entrambe».

Cgil Cisl e Uil sui Centri per l'impiego della Regione: "Colpo di mano sui diritti dei lavoratori, scatta lo stato di agitazione"Nella giornata del 9 gennaio circa 200 lavoratori dei Centri per l'impiego abruzzesi si sono riuniti in assemblea per discutere dell'emendamento...

Contenuti utili per approfondire Iniziativa della Cisl.

Temi più discussi: Lavoro. Fumarola all'iniziativa della Filca e Fit Cisl: Infrastrutture e sicurezza sono le chiavi per far ripartire il Paese e creare occupazione di qualità - CISL; DIDACTA ITALIA 2026; Parità partecipata. La sfida dell’inclusione passa dal salario, il 6 marzo a Roma la tavola rotonda Fisascat Cisl; Festa della donna, a Lamezia Terme l’iniziativa della Cisl: Oltre il soffitto di cristallo · catanzarochannel.it.

Giornata internazionale della donna: sul tetto della sede della Cisl svettano parole e dirittiLa Cisl di Grosseto celebra la Giornata internazionale della donna con dei cartelloni speciali: ecco cosa c'è scritto ... grossetonotizie.com

Athletes Of Art, tavola rotonda alla Cisl dei LaghiIn occasione della Giornata Internazionale della Donna la sede di Como della Cisl dei Laghi ospita, martedì 3 marzo alle 10 la tavola rotonda Athletes Of ... espansionetv.it

L'iniziativa, organizzata dal coordinamento donne e politiche di genere della #Cisl di Grosseto per esprimere solidarietà al ruolo della donna - #IlGiunco - facebook.com facebook

Parole di solidarietà sul tetto della Cisl: l'iniziativa per la giornata internazionale della donna - Il Giunco x.com