Ingresso a scuola in sicurezza | al via il servizio dei volontari delle Associazioni dei carabinieri

Da lunedì 9 marzo fino al 10 giugno, le Associazioni nazionali dei carabinieri avvieranno un servizio di supporto all’ingresso degli studenti nelle scuole. Il servizio, che coinvolge volontari, sarà attivo durante tutto l’anno scolastico, garantendo un aiuto ai ragazzi e alle strutture scolastiche nelle fasi di accesso quotidiano. La presenza dei volontari si protrarrà per tutta la durata delle lezioni.

Da lunedì 9 marzo sarà attivo l'ausilio, svolto dai militari in congedo, all’ingresso nei plessi scolastici Pestello, Don Milani e Petrarca Da lunedì 9 marzo fino alla chiusura dell’anno scolastico, quindi fino al 10 giugno, sarà attivo il servizio di ausilio all’ingresso delle scuole svolto dalle Associazioni nazionale carabinieri. In particolare saranno tre le aree dei plessi scolastici interessate da questa attività: Pestello, Don Milani e Petrarca, mentre il Giglio e la scuola primaria di Levane continueranno a essere presidiate dalla Polizia Locale. I volontari indosseranno la canonica divisa dell’Associazione e svolgeranno un’assistenza per l’ attraversamento pedonale e il monitoraggio delle aree adiacenti proprio durante gli orari di ingresso e uscita delle scuole. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Giornata nazionale del servizio civile, ad Atripalda l'incontro dei volontari e delle volontarieIl 15 dicembre 2025 si celebra la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, istituita per valorizzare il contributo di tutte le giovani e i...

Sicurezza a Firenze, Sap: “Polizia sotto organico da anni. Il problema vero? Serve una scuola come quella dei carabinieri”FIRENZE – “Da circa 25 giorni assistiamo a dichiarazioni e commenti sul tema della carenza di organico nelle forze di polizia.

Una selezione di notizie su Ingresso a scuola in sicurezza al via....

Temi più discussi: Iscrizioni Trasporto Scolastico, Pre-scuola primaria Post-scuola infanzia A.S. 2026/2027; Trasferimento sede seggi elettorali n. 2, 3, 4, 7 e spostamento ingresso delle sezioni 18 e 19; Flora Tabanelli torna a scuola: l'ingresso trionfale dopo il bronzo alle Olimpiadi in ski freestyle; L’I.C. Don Bosco-Battisti prima scuola in Puglia ad organizzare un convegno sull’endometriosi - FoggiaToday.

In adolescenza l’ormone del sonno si sposta avanti di due ore, forse meglio posticipare l’ingresso a scuola. Lo studioUn adolescente che fatica ad addormentarsi prima di mezzanotte non è necessariamente disordinato o poco disciplinato. È spesso in ritardo rispetto all’orologio sociale, ma non a quello biologico. orizzontescuola.it

Monfalcone, studentesse a scuola con niqab identificate all’ingresso/ Come funziona la proceduraL'istituto Sandro Pertini di Monfalcone ha deciso di effettuare l'identificazione delle studentesse con il niqab in una stanzetta apposita A Monfalcone, presso la scuola Sandro Pertini, vengono ... ilsussidiario.net

Salerno: per l’8 marzo, ingresso gratuito per le donne al Castello Arechi e ai Musei Provinciali - facebook.com facebook

8 marzo: ingresso gratuito per tutte le donne. Siamo aperti con orario 10 - 18. x.com