Influenza in Italia i numeri della nuova ondata | bambini i più colpiti e incidenza ancora alta

Da quifinanza.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, la nuova ondata di influenza coinvolge soprattutto i bambini, con numeri ancora elevati in diverse regioni. I casi di infezioni respiratorie acute sono stati monitorati settimanalmente e, secondo i dati raccolti dalla rete RespiVirNet, alla fine di febbraio 2026 si registra una lieve diminuzione rispetto alle settimane precedenti. La diffusione varia tra le diverse età e aree del paese.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età In Italia, la diffusione delle infezioni respiratorie acute (ARI) durante la fine di febbraio 2026 mostra una diminuzione dell’incidenza rispetto alle settimane precedenti, secondo i dati raccolti dalla rete RespiVirNet. L’attività virale rimane sostenuta nei più piccoli, ma si osserva ovunque una tendenza alla riduzione dei casi. Di seguito si presentano i principali indicatori per periodo, fasce d’età e regioni, offrendo un quadro aggiornato della situazione epidemiologica nazionale. Riassunto della settimana: casi totali Nella settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026, i casi stimati di infezione respiratoria acuta sono circa 406. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

influenza in italia i numeri della nuova ondata bambini i pi249 colpiti e incidenza ancora alta
© Quifinanza.it - Influenza in Italia, i numeri della nuova ondata: bambini i più colpiti e incidenza ancora alta

Contenuti e approfondimenti su Influenza in Italia i numeri della....

Temi più discussi: Influenza marzo 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere; Influenza, in Italia 15-16 milioni di casi e 8-10mila decessi; Influenza in Italia, i numeri della nuova ondata: bambini i più colpiti e incidenza ancora alta; Influenza, quali sono i sintomi e quanto è diffusa oggi in Italia?.

Influenza in Calo ma Virus Respiratori in AumentoQuesto articolo analizza il fenomeno dell’influenza in calo nella stagione 2025-2026, mentre altri virus respiratori – in particolare RSV, rinovirus, metapneumovirus umano e parainfluenza – mostrano u ... microbiologiaitalia.it

I dati aggiornati settimanalmente sull’andamento della nuova stagione influenzale 2025-2026I casi verificati sono circa 12.900, da cui si stima che siano circa 419mila le persone colpite in tutta Italia. Rispetto alla settimana precedente, in cui l’incidenza è stata di 8,93, si è registrata ... lab24.ilsole24ore.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.