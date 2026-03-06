In Italia, la nuova ondata di influenza coinvolge soprattutto i bambini, con numeri ancora elevati in diverse regioni. I casi di infezioni respiratorie acute sono stati monitorati settimanalmente e, secondo i dati raccolti dalla rete RespiVirNet, alla fine di febbraio 2026 si registra una lieve diminuzione rispetto alle settimane precedenti. La diffusione varia tra le diverse età e aree del paese.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età In Italia, la diffusione delle infezioni respiratorie acute (ARI) durante la fine di febbraio 2026 mostra una diminuzione dell’incidenza rispetto alle settimane precedenti, secondo i dati raccolti dalla rete RespiVirNet. L’attività virale rimane sostenuta nei più piccoli, ma si osserva ovunque una tendenza alla riduzione dei casi. Di seguito si presentano i principali indicatori per periodo, fasce d’età e regioni, offrendo un quadro aggiornato della situazione epidemiologica nazionale. Riassunto della settimana: casi totali Nella settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026, i casi stimati di infezione respiratoria acuta sono circa 406. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Influenza in Italia, i numeri della nuova ondata: bambini i più colpiti e incidenza ancora alta

