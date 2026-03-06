Influenza il bilancio della stagione | Simile alle due precedenti con variante K picco anticipato

Quest'anno l'influenza si avvia a registrare un livello di intensità simile a quello delle ultime due stagioni, con un picco anticipato legato alla variante K. Nei prossimi giorni continueranno a essere segnalati numerosi casi, soprattutto tra i bambini più piccoli, anche se il numero complessivo rimane stabile rispetto agli anni precedenti. La situazione si mantiene sotto osservazione.

(Adnkronos) – "La stagione" influenzale "di quest'anno si avvia a essere di intensità paragonabile alle due precedenti, anche se per alcune settimane avremo ancora un numero significativo di casi soprattutto tra i più piccoli". Lo comunica Anna Teresa Palamara, a capo del Dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità che oggi ha pubblicato l'aggiornamento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Influenza, picco tra Natale e Capodanno: colpa della variante K che anticipa la stagione. Gli esperti: «Occhio agli auguri e ai cenoni»Il picco stagionale dell’influenza arriva in anticipo, proprio durante le feste di Natale.

Leggi anche: Influenza, l’Italia verso il picco: colpa della variante K

Aggiornamenti e notizie su Influenza il bilancio della stagione....

Temi più discussi: Influenza, in Italia 15-16 milioni di casi e 8-10mila decessi; Influenza in calo? Sì, ma a marzo e aprile un altro virus è in arrivo; Herpes zoster e HPV, per la prevenzione la Lombardia punta sulla farmacia dei servizi; Da ex ospedale a scuola della Penitenziaria: Ma 11 milioni peseranno sul bilancio Asl.

Influenza, il bilancio della stagione: Simile alle due precedenti, con variante K picco anticipatoLa stagione influenzale di quest'anno si avvia a essere di intensità paragonabile alle due precedenti, anche se per alcune settimane avremo ancora un numero significativo di casi soprattutto tra i ... adnkronos.com

Influenza, la stagione si avvia al termine con 12,6 milioni di casi(ANSA) - ROMA, 06 MAR - La stagione influenzale si avvia al termine e, con un totale di 12,6 milioni di casi, si conferma in linea con quella delle due stagioni precedenti: è il bilancio dell'ultimo b ... msn.com

Bollettino influenza. La vera novità è questa. Roba da matti. - facebook.com facebook

La relazione letteraria tra Borges e Eco sul concetto di influenza x.com