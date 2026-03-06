Indian Wells dolceamara per gli azzurri | Berrettini battuto da Zverev Cobolli supera Kecmanovic al terzo set

Al Masters 1000 di Indian Wells, gli azzurri hanno vissuto una giornata contrastata. Berrettini è stato eliminato da Zverev, mentre Cobolli ha superato Kecmanovic in tre set, dopo aver perso il primo 6-3 e conquistato i due successivi 6-3, 6-4. La partita di Cobolli si è conclusa con una rimonta nel terzo set, in un match combattuto e deciso negli scambi finali.

Flavio Cobolli vince un autentico braccio di ferro nel Masters 1000 di Indian Wells, in California. Avversario di turno il serbo Miomir Kecmanovic che si era portato avanti 6-3, salvo poi capitolare 6-3, 6-4. Matteo Berrettini, invece, si ferma al secondo turno Il 29enne tennista romano, numero 66 del ranking Atp, si è arreso in due set al tedesco Alexander Zverev, quarto del ranking mondiale e del tabellone. Il match si è concluso con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e dodici minuti di gioco, con il tennista tedesco che ha controllato l'incontro nei momenti decisivi. Grazie a questo successo Zverev accede ai sedicesimi di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Brandon Nakashima, numero 30 della classifica mondiale e 28esima testa di serie del torneo, e l'argentino Camilo Ugo Carabelli.